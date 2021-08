Atalanta, allarme Zapata: infortunio al ginocchio, rischia un mese di stop

La botta al ginocchio destro è più grave del previsto: secondo L'Eco di Bergamo l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata rischia un mese di stop.

È scattato l'allarme in casa Atalanta a due giorni dal debutto ufficiale nella Serie A 2021/2022. Duvan Zapata è fermo ai box per un problema al ginocchio destro e potrebbe saltare non solo l'esordio contro il Torino, in programma sabato sera alle 20:45 all'Olimpico.

L'attaccante colombiano - nel mirino dell'Inter, che lo vorrebbe per completare il reparto avanzato dopo l'addio di Romelu Lukaku e l'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma - ha rimediato un trauma contusivo distorsivo.

Secondo quanto riferisce L'Eco di Bergamo, l'infortunio è più grave di quelle che erano le prime sensazioni dopo la botta e l'immediato stop. Oltre al Torino, Zapata salterà il match casalingo contro il Bologna del 28 agosto, ma rischia di non esserci nemmeno dopo la sosta, nel weekend del 12 settembre contro la Fiorentina e nel primo impegno della fase a gironi di Champions League, in programma tra il 14 e il 15 settembre.

L'infortunio al ginocchio destro costringe Zapata a non rispondere alla convocazione della Colombia per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar in programma nel 2022. L'attaccante dell'Atalanta resterà a Zingonia a lavorare a parte per provare a recuperare nel minor tempo possibile e tornare presto col gruppo di Gian Piero Gasperini.

"Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per i nerazzurri che stanno preparando l’esordio nella Serie A TIM 2021-2022 sul campo del Torino sabato 21 agosto. Lavoro differenziato per Zapata, sempre out Hateboer".

Già ieri, nel report dell'allenamento, l'Atalanta aveva comunicato lo stop di Zapata, che ha lavorato a parte. Ma le condizioni del colombiano sembrano essere peggio del previsto, con l'attaccante che potrebbe restare ai box fino a metà settembre.