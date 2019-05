Atalanta al 3° posto, Gasperini: "Sassuolo con troppo agonismo, si farà bene anche in Champions"

Battendo per 3-1 il , l' ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla , concludendo al terzo posto il campionato dietro e .

Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico bergamasco Gasperini , visibilmente soddisfatto.

Nessuna indicazione riguardo quello che sarà il suo futuro nella prossima stagione, la 2019-2020.

" E' un traguardo che non era mai stato raggiunto in 112 anni di storia, ci arrivamo per la prima volta in maniera molto onorevole e saprà portarla avanti con orgoglio. Questa squadra ha fatto bene in , sono sicuro che farà bene anche in Champions League ".