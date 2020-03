Atalanta ai quarti di Champions, dedica speciale: "Bergamo è per te"

E' una notte da sogno per l' che festeggia la qualificazione ai quarti di , ma deve farlo senza dimenticare il difficilissimo momento attraversato da Bergamo e da tutta .

Ecco perché subito dopo il triplice fischio di i giocatori dell'Atalanta hanno voluto dedicare l'impresa proprio alla città di Bergamo: "E' per te, mola mia".

La società invece ha lanciato un accorato appello al suo popolo su Twitter affinché i tifosi rispettino il divieto di assembramento a causa dell'emergenza coronavirus che sta colpendo tutta Italia ed in particolare la città di Bergamo.

❗️Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo...

"Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo, all’aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia".

Il tecnico Gasperini si è ovviamente accodato alle parole della società, assicurando ai tifosi che i festeggiamenti sono solo rimandati. L'impresa dell'Atalanta, d'altronde, è ormai scolpita nella storia del calcio.

"Siamo molto felici per quello che abbiamo rappresento. Lo abbiamo fatto per tanta gente che non può festeggiare, faremo un festone a giugno”.