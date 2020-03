Atalanta ai quarti di Champions da debuttante: solo il Villarreal ha fatto meglio

L'Atalanta ai quarti di Champions League da debuttante: ora l'obiettivo è eguagliare il Villarreal 2005/06.

Dopo la partita dell'andata c'era stato il sentore, ora divenuto splendida realtà, che l' avrebbe potuto tranquillamente qualificarsi ai quarti di finale di e così, effettivamente, è stato: altri quattro goal al per ribadire una superiorità mai messa in discussione, nemmeno quando gli spagnoli hanno trovato la rete del momentaneo 3-2 in loro favore.

'Dea' che approda dunque tra le migliori otto d'Europa, risultato straordinario se solo si pensa alle tre sconfitte iniziali nel girone che avevano lasciato ben poche chances di passaggio del turno, conquistato all'ultima giornata con l'impresa sul campo dello Donetsk.

L'ultimo club esordiente a spingersi così lontano nella storia della Champions (dal 1992 in poi con la nuova denominazione) fu il 2016/17, che allora venne eliminato dall' : nel mirino ora c'è il della stagione 2005/06.

Altre squadre

1 - L’Atalanta è la prima squadra all’esordio in Champions League a raggiungere i Quarti di finale dai tempi del Leicester nel 2016/17 e la prima italiana a riuscirci dalla nella stagione 1999/00. Incanto.#ValenciaAtalanta pic.twitter.com/AbpVOCd6MF — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 10, 2020

Il 'Sottomarino Giallo' alla prima storica partecipazione raggiunse addirittura la semifinale dove si fermò ad opera dell' , complice anche un calcio di rigore sbagliato da Riquelme al ritorno che avrebbe prolungato il match ai tempi supplementari.

L'attesa è tutta per il sorteggio del prossimo 20 marzo, per quell'urna che potrebbe regalarci uno scontro tutto italiano con la : a patto, ovviamente, che i bianconeri eliminino il ribaltando lo 0-1 dell'andata.