Atalanta, Adnan va in Coppa d'Asia con l'Iraq: potrebbe tornare a febbraio

L'Atalanta perderà Ali Adnan per diverse giornate: l'iracheno è partito per giocare la Coppa d'Asia con la sua nazionale.

L'Atalanta sta vivendo uno dei migliori momenti di forma della stagione: 6 vittorie nelle ultime 8 partite e un ritorno di fiamma nella corsa al quarto posto. Ora però Gasperini dovrà affrontare alcune difficoltà, tra cui l'assenza certa di un elemento della rosa, ovvero Ali Adnan.

L'ex Udinese a gennaio disputerà negli Emirati Arabi Uniti la Coppa d'Asia con la sua nazionale, l'Iraq, e potrebbe arrivare a saltare fino a 8 partite.

Certamente Adnan non sarà a disposizione dei nerazzurri per le prossime tre sfide di campionato contro Genoa, Juventus e Sassuolo, e nemmeno per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari in programma il 14 gennaio.

La competizione prenderà infatti il via il 5 gennaio: l'Iraq giocherrà l'ultima partita della fase a gironi il 17, poi in caso di passaggio del turno l'eventuale rientro a Bergamo andrà valutato partita per partita. La finale è in programma l'1 febbraio.

L'iracheno non è stato tra i titolarissimi della stagione, soprattutto complice la crescita di Robin Gosens. Finora ha collezionato tre presenze in Serie A con l'Atalanta, due da titolare, contro Roma e Cagliari.

Adnan non trova spazio in campo dal 30 settembre 2018, quando è subentrato durante Fiorentina-Atalanta.