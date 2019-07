Atalanta, addio all'Atleti Azzurri d'Italia: lo stadio si chiamerà 'Gewiss'

L'Atalanta attende di ottenere dall'UEFA la deroga per giocare nel proprio stadio la Champions: il nuovo stadio si chiamerà 'Gewiss'.

L', ottenuto il terzo posto in classifica che è valsa la prima storica qualificazione alla , è adesso in attesa di ottenere da parte dell'UEFA la deroga per poter disputare la massima competizione europea per club nel proprio stadio.

Dopo la presentazione del dossier, la società lombarda attende adesso nel mese di luglio il primo sopralluogo da parte dell'UEFA. L'obiettivo è quello di avere l'idoneità entro il prossimo 1 settembre 2019 e poter giocare tra le mura amiche la fase a gironi e le eventuali e successive partite.

Al contempo il club orobico, lo scorso 30 aprile 2019, ha sottoscritto un accordo con la Gewiss che prevede non solo la ricostruzione della Curva Sud con parcheggio sotterraneo e la risistemazione interna della Tribuna Ubi ma anche il cambio del nome da 'Atleti Azzurri d' ' a 'Gewiss Stadium', in onore dello sponsor (colosso dell'elettrotecnica che cura l'impianto di illuminazione).