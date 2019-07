Atalanta a San Siro? Scaroni frena: "I tifosi del Milan hanno subito il colpo dell'uscita dall'Europa"

L'Atalanta potrebbe giocare a San Siro le gare casalinghe in Champions League, ma Scaroni frena: "Devo ascoltare anche l'umore dei tifosi".

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, l'Atalanta ha chiesto di poter giocare le partite casalinghe di allo stadio Meazza di Milano. C'è stato subito il sì del Comune di Milano, e sono state positive anche e .

Ma in un primo momento, almeno per quanto riguarda il Diavolo. Infatti dopo che la notizia si è diffusa, i tifosi rossoneri hanno espresso tutto il loro malumore, soprattutto sui social netowork.

"Non ho parlato personalmente con il sindaco, ma questo è un tema su cui stiamo facendo delle riflessioni e sul quale dovremo sentire un po’ l’umore dei tifosi: hanno già subito il colpo della non presenza in . Lo stadio è dei club ma è anche dei tifosi, dobbiamo tenere conto anche di questo".

Il presidente Scaroni allora ha frenato un po' il suo "benestare", come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'. Servirà allora ancora un po' di tempo per dare una risposta definitiva all' , con i tifosi del Milan che saranno in qualche modo decisivi.