Atalanta, 9 goal per Zapata in un mese: meglio di lui solo Nordahl

Duvan Zapata ha segnato ben 9 reti soltanto a dicembre: meglio di lui in un solo mese soltanto Gunnar Nordahl con 10 nel febbraio 1950.

Sempre più determinante, sempre più bomber: Duvan Zapata sta trascinando l'Atalanta verso un posto al sole in Europa a suon di goal, come mai gli era capitato di fare nel corso della sua carriera.

Nel solo mese di dicembre, il colombiano ne ha messi a segno la bellezza di nove, arrivati in sei partite: serie iniziata lo scorso 3 dicembre contro il Napoli e finita oggi con il sigillo che ha sbloccato il match sul campo del Sassuolo.

In un singolo mese, è il secondo nella storia della Serie A ad ottenere un bottino così prestigioso: l'unico a fare meglio fu Gunnar Nordahl, capace di segnare dieci reti nel mese di febbraio del 1950, stagione chiusa con 35 goal in 37 partite con la maglia del Milan.

Zapata aggancia mostri sacri come Brighenti, Meazza ed Angelillo: e pensare che l'ex Napoli il primo goal in campionato l'ha trovato soltanto il 4 novembre scorso in trasferta col Bologna. Da allora solo gioie e +3 per i fantallenatori che hanno puntato su di lui.