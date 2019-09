Atalanta, 2019 da record in trasferta: solo il Manchester City ha vinto più partite

L'Atalanta ha già vinto 10 partite in trasferta nell'anno solare 2019. Nei cinque maggiori campionati solo il Manchester City ha fatto meglio.

Non ha (ancora) alzato al cielo nessun trofeo ma l' ha già fatto meglio di , , , e . Solo per citarne alcune.

La squadra di Gasperini infatti, come si evince dai dati 'Opta', ha vinto ben 10 partite in trasferta nell'anno solare 2019. Solo una in meno del di Guardiola e più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei.

10 - Solo il Manchester City (11) ha vinto più trasferte dell'@Atalanta_BC (10) nei cinque maggiori campionati europei nell'anno solare 2019. Ruggito.#SassuoloAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2019

L'ultima vittoria dell'Atalanta lontano da Bergamo è arrivata questa sera contro il a Reggio Emilia, campo che in realtà è ormai di casa per gli orobici dato che proprio al 'Mapei Stadium' hanno giocato fin qui le loro partite europee per l'indisponibilità dell'Atleti Azzurri d' .

Le dieci vittorie ottenute fuori casa dall'Atalanta nel 2019 sono arrivate contro , , , , , , , , e appunto Sassuolo.