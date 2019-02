Astori insultato, Fiorentina sgomenta: "Perseguiremo gli sciacalli social"

Dopo il rigore assegnato da Abisso contro l'Inter, la Fiorentina è stata subissata da messaggi negativi contro il compianto Astori.

Il web è tante cose. E ha portato a tante cose. Libertà assoluta, sicuramente. In positivo e in negativo. Dall'esplosione dei social, sopratutto, tutti possono dire la propria. E tutti possono leggerla. Sia dei grandi pensieri, che delle sparate piccolissime e punibili penalmente. Pensare a Fiorentina-Inter e Davide Astori.

Dopo la discutibile decisione di Abisso, reo di aver assegnato un rigore per fallo di mano (in realtà non è avvenuto) alla Fiorentina al minuto 101, anche dopo aver osservato il replay al VAR, diversi tifosi, o presunti tali, si sono scagliati contro i viola e sopratutto verso il compianto Astori.

Tramite un comunicato sui propri social, la Fiorentina si è detta delusa per tutti i post su Facebook, Instagram e Twitter contro Astori in seguito al rigore di Firenze:

"La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano":

La massa di falsi tifosi è ovviamente quella minore, con la Fiorentina pronta ad affidarsi alla maggioranza per scacciare i folli contestatori. Senza una minima scusa:

"Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri affinché isolino questi individui indegni".

A parlare dei messaggi contro Astori anche il presidente della FIGC, Gravina. Anch'esso sul piede di guerra:

"E' vergognosa e inaccettabile la spirale di odio e becera ignoranza che in queste ore sta infangando la memoria di Astori. Questa deriva di vera e propria 'non cultura' di cui è affetto il nostro Paese va arginata, anche grazie al contributo delle autorità competenti. Mi auguro che si possano presto individuare i responsabili, non accettiamo che nel nostro mondo si tollerino comportamenti così irrispettosi".

Tra l'altro il deprecabile e vile attacco, dovuto ad un rigore sì difficile da spiegare, ma comunque sempre relativo alla sfera dello sport e non oltre, arriva praticamente ad un anno dalla triste scomparsa di Astori, deceduto a Udine il 4 marzo del 2018. Memoria macchiata dodici mesi dopo le lacrime.