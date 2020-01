Aston Villa, non solo Piatek: Pepe Reina obiettivo per la porta

L'Aston Villa potrebbe operare un doppio acquisto dal Milan in questa sessione: Piatek e Pepe Reina. I rossoneri non ostacoleranno lo spagnolo.

Dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il deve sfoltire l'attacco e l'indiziato principale per il mercato in uscita è senza dubbio Krzysztof Piatek. Vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri del forte interesse dell'Aston Villa per il polacco, ma la squadra inglese potrebbe voler affondare il colpo su un altro giocatore rossonero.

Si tratta di Pepe Reina. Il secondo portiere del Milan, secondo quanto riportato dal 'Telegraph', è un obiettivo dell' visto il lungo infortunio che dovrà affrontare Tom Heaton. L'allenatore Dean Smith ha richiesto un giocatore pronto da subito e che conosca già la Premier League. Chi meglio di Pepe Reina?

37 anni, desideroso di giocare e smettere di fare la riserva di Gigio Donnarumma, ha vestito per tanti anni la maglia del e conosce alla perfezione la Premier League.

Secondo il quotidiano inglese, il Milan non ostacolerà il trasferimento di Pepe Reina, se lui dovesse accettare la proposta dell'Aston Villa.

Il Diavolo potrebbe accettare un'offerta economica anche bassa, visto il ruolo e l'età del giocatore, oppure proporre un prestito di 6 mesi con riscatto alla fine della stagione (Reina ha un contratto fino a giugno 2021).