Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 07:30 Villa Park

Aston Villa-Manchester City si gioca il 24 ottobre 2026 alle 07:30 EST e alle 11:30 GMT.

Avvio a punteggio pieno per il City: impressionante, anche se controverso

Nuvola

Il Villa ha ritrovato stabilità dopo un avvio altalenante

L'Aston Villa è soltanto 12° con otto punti e appena due vittorie nelle prime sette partite. Tuttavia, è imbattuto in tutte le competizioni dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Nottingham Forest del 12 settembre. Ora ha vinto tre partite consecutive, tra cui il successo per 1-0 sul campo del Newcastle nell'ultima gara di Premier League. Tra i nuovi acquisti si sono distinti Johan Manzambi e il portiere Zion Suzuki.

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Foden interrompe il digiuno di goal

Dopo 35 partite senza segnare, Phil Foden ha realizzato quattro goal nelle ultime due presenze, tra cui una tripletta contro l'AEK Atene nell'ultima gara di Champions League. Il Manchester City, al centro delle polemiche e alle prese con il rischio di pesanti sanzioni dopo aver violato le norme sul fair play finanziario della Premier League, continua a ottenere risultati sul campo. Il nuovo allenatore Enzo Maresca ha iniziato la sua esperienza sulla panchina dell'Etihad con sette vittorie su sette in Premier League. Erling Haaland guida la classifica marcatori con otto reti. Il gigante norvegese ha riposato nella vittoria del City per 5-1 contro l'AEK, ma aveva segnato una doppietta in ciascuna delle due precedenti presenze con il club.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Enzo Maresca è il primo allenatore a vincere le sue prime sette partite di Premier League alla guida di un club.

Per questa partita Emery, allenatore del Villa, dovrà fare a meno di Amadou Onana, Ian Maatsen e Aaron Wan-Bissaka.

L'esterno del City Antoine Semenyo resterà fuori per otto settimane a causa di un problema al ginocchio.

Notizie sulle squadre e rose

Unai Emery deve fare i conti con un numero considerevole di assenti nell'Aston Villa. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka e Johan Manzambi figurano tutti tra gli infortunati. Sono attesi aggiornamenti sulla loro disponibilità a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Manchester City deve gestire problemi fisici in attacco. È confermato che Antoine Semenyo resterà fuori fino a otto settimane per un problema al ginocchio, mentre anche Matheus Nunes è indisponibile. Le condizioni di Erling Haaland restano motivo di preoccupazione dopo la sua uscita anticipata contro l'Ipswich Town, ed Enzo Maresca non ha ancora confermato se il norvegese sarà disponibile.

Stato di forma

L'Aston Villa ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, lasciando punti per strada soltanto nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Brentford in Premier League. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sul campo del Newcastle United. Nello stesso periodo ha ottenuto anche un successo per 6-0 contro il Fenerbahce in Champions League. In queste cinque partite, il Villa ha segnato 12 goal e ne ha subiti sei.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Nell'ultima gara ha battuto l'Ipswich Town per 3-2 in Premier League; nello stesso periodo ha ottenuto anche una vittoria per 3-0 sul campo del Liverpool. In cinque partite, il City ha segnato 18 goal e ne ha subiti 11.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l'Aston Villa ha vinto 2-1 all'Etihad Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Villa ha ottenuto tre vittorie e il City due, con otto goal complessivi per il Villa e sette per il City. Tre degli ultimi quattro incontri sono stati decisi da un solo goal di scarto.

Classifica

Il Manchester City guida la classifica di Premier League alla vigilia di questa partita, mentre l'Aston Villa occupa il 12° posto. La distanza in classifica inquadra la sfida: il City arriva da capolista, mentre il Villa cercherà di sfruttare il fattore campo per ridurre il divario dalle squadre che lo precedono.