Aston Villa, Grealish è da record: 20 sconfitte consecutive in Premier League

Con la sconfitta contro il Bournemouth di ieri, Grealish ha segnato un nuovo record: sempre perdente nelle ultime 20 gare di Premier League giocate.

Venti partite, venti sconfitte. È la maledizione che perseguita Jack Grealish, sempre perdente nelle ultime venti partite di Premier League in cui è sceso in campo con l'.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un vero e proprio record negativo per il talento di , siglato ieri nella gara casalinga persa contro il Bournemouth per 2-1. L'ennesima sconfitta consecutiva, la ventesima appunto, che ha finito per fare entrare Grealish nella storia del calcio inglese. Suo malgrado dalla porta sbagliata.

L'articolo prosegue qui sotto

Le cadute contro e Bournemouth nelle prime due giornate della nuova annata di Premier League si vanno infatti a sommare alle sconfitte rimediate nelle ultime 18 gare che il trequartista inglese aveva disputato nella massima serie tra la stagione 2014/15 e quella 2015/16.

Una striscia lunghissima inziata il 15 maggio 2015 con una sonora sconfitta per 6-1 contro il e proseguita poi fino alla gara di ieri. L'ultima non sconfitta per Grealish in Premier League risale invece al 9 maggio 2015, quando l'Aston Villa riuscì a battere il anche grazie a un suo assist.

Poi più nulla, con un solo goal realizzato nelle 20 partite disputate successivamente nella competizione (contro il nel settembre del 2015). Una vera e propria maledizione che ora il trequartista spera di poter spezzare venerdì 23 agosto contro l' di Moise Kean.