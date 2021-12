Aston Villa-Chelsea dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ASTON VILLA-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

SkyGo, NOW Nel bel mezzo di una nuova ondata di Covid che sta provocando una serie infinita di spostamenti e rinvii di partite, la Premier League prova faticosamente ad andare avanti. E prova ad andare avanti anche il Chelsea, ex capolista del campionato, che nel Boxing Day contro l'Aston Villa tenta di non perdere ulteriore terreno da Manchester City e Liverpool dopo i balbettii delle ultime settimane. La formazione di Thomas Tuchel è reduce dallo 0-0 racimolato in casa del Wolverhampton. E in generale ha vinto solo una delle ultime quattro partite di Premier League, peraltro battendo il Leeds United soltanto nel finale e soltanto grazie a un paio di calci di rigore realizzati da Jorginho. Sta decisamente meglio l'Aston Villa, che si è rialzato dopo l'arrivo in panchina di Steven Gerrard: i Villans hanno conquistato quattro successi nelle ultime sei giornate di Premier League, perdendo soltanto - in entrambi i casi di misura - contro Manchester United e Liverpool, ovvero le due formazioni che stanno guidando il torneo. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 19ª giornata



ORARIO ASTON VILLA-CHELSEA

Aston Villa-Chelsea, gara valida per la diciannovesima giornata di Premier League, si giocherà al Villa Park di Birmingham nel tardo pomeriggio di domenica 26 dicembre: il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Steven Gerrard e quella di Thomas Tuchel sarà alle ore 18.30 italiane.

DOVE VEDERE ASTON VILLA-CHELSEA IN TV

Aston Villa-Chelsea sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti della Premier League. Si potrà assistere al match del Villa Park, in particolare, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

ASTON VILLA-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere ad Aston Villa-Chelsea anche in diretta streaming: gli abbonati a Sky possono infatti usufruire dell'applicazione SkyGo, scaricabile e utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è quella di vedere Aston Villa-Chelsea su NOW, il servizio live e on demand che propone il meglio della programmazione di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA-CHELSEA

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Douglas Luiz, Ramsey; Buendia, Ings, Watkins. All. Gerrard

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Ziyech; Pulisic. All. Tuchel