L'Associazione Calciatori uruguagia: "Cavani non è razzista, si annulli la squalifica"

Nota ufficiale dell'Assocalciatori uruguagia contro la squalifica per razzismo di Edinson Cavani: "La decisione della FA è discriminatoria".

In , fronte comune contro la squalifica di Edinson Cavani. L'attaccante del è stato sospeso 3 giornate per razzismo, ma l'Assocalciatori 'Celeste' non ci sta e lo fa presente in una nota ufficiale.

Il comunicato viene pubblicato sui social dall'AFU (Asociacion Futbolistas de Uruguay) e ripresa sui social anche da Diego Godin, centrale del e connazionale del 'Matador'.