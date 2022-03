Assist di tacco e goal annullati, Balotelli: "Che bel sistema che c'è qui"

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Dopo essere caduto conto lo Yeni Malatyaspor fanalino di coda della Super Lig turca, nell’ultimo turno è stato battuto in casa dal Sivasspor, incappando quindi in un risultato che l’ha fatto scivolare, almeno per il momento, al di fuori di quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

Il tecnico italiano si può comunque consolare con il ritorno al goal di un Mario Balotelli parso in grande spolvero. ‘Super Mario’, che nel torneo non trovava la via della rete dallo scorso 6 febbraio, è stato uno dei migliori in campo, visto che non solo ha trasformato il rigore del momentaneo 2-2, ma ha anche sfornato l’assist per Stambouli che aveva dato il via al tentativo di rimonta del Demispor.

Nelle battute iniziali del match, Balotelli ha tra l’altro sfoderato un’autentica magia: servito in area di rigore, essendo spalle alla porta, si è inventato un colpo di tacco di prima intenzione per premiare l’inserimento di un compagno di squadra che poi ha segnato da distanza ravvicinata. Tutto inutile purtroppo per lui e la sua squadra, visto che la rete è stata poi annullata per una sua posizione di fuorigioco.

Balotelli all’82’ ha tra l’altro segnato un altro goal (celebrato con tanto di aeroplanino in onore del suo allenatore), quello che sarebbe valso il 3-2 per la sua squadra, ma anche in questo caso l’arbitro, dopo essersi consultato con il VAR, ha annullato per un precedente fallo ai danni di un difensore avversario.

Una doppia decisione che Balotelli non ha evidentemente preso bene, tanto che sul suo profilo Instagram ha commentato la cosa con parole molto dure.

“E intanto continuano ad annullarmi goal e assist, che sistema molto bello e pulito che c’è qui!”.

Il Sivasspor si è poi imposto per 3-2 grazie ad un rigore trasformato in pieno recupero da Pedro Henrique.