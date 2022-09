Assist di Kostic e goal di Vlahovic: la Serbia restituisce alla Juve due giocatori ritrovati

Vlahovic e Kostic decisivi nella vittoria della Serbia contro la Norvegia. A Torino tornano due giocatori rigenerati dalla Nazionale.

Un assist contro la Svezia ed un goal contro la Norvegia di Haaland. La sosta per gli impegni delle Nazionali restituirà alla Juventus un Dusan Vlahovic con quasi 180’ nelle gambe in più, ma anche con un umore probabilmente migliore.

Il gioiello serbo, che in bianconero non è riuscito a trovare la via della rete nelle ultime quattro partite, con la maglia della Serbia addosso è tornato a mettere in mostra il meglio del suo repertorio.

Segnando al 42’ della sfida di Oslo sotto gli occhi di Haaland, ovvero quello che in molti considerano una sorta di suo alter ego, ha aiutato la sua Nazionale ad assicurarsi la promozione nella Lega A della Nations League. Un successo, per 2-0, arrivato in uno scontro diretto e grazie anche al prezioso apporto di un altro giocatore della Juventus: Filip Kostic.

E’ stato proprio l’esterno arrivato in estate dall’Eintracht ad offrire a Vlahovic il pallone da spedire in rete per il momentaneo 1-0. I due hanno provato a cercarsi per tutto il match, mostrando tra l’altro anche una buona intesa. I loro sforzi sono stati premiati al 42’ quando Kostic, sfruttando un lancio filtrante di Tadic, ha poi fatto partire un cross basso dalla sinistra che è diventato oro per Vlahovic: conclusione di destro e palla alle spalle Nyland.

Per il centravanti della Juventus si è trattato di un goal doppiamente importante, visto che non segnava da azione Juventus-Sassuolo, gara valida per la prima giornata di Serie A giocata lo scorso 15 agosto.

Allegri, contro il Bologna, potrà dunque contare su due giocatori rigenerati dagli impegni con la Nazionale. La rimonta della Juventus in campionato dipenderà anche dalle loro reti e dalle loro intuizioni.