Assist e goal: il record europeo del viola Biraghi

Cristiano Biraghi è il primo difensore dei 5 maggiori campionati ad aver segnato e fornito un assist nelle ultime 5 annate: gli ultimi con lo Spezia.

Un assist per Pezzella, un goal. In appena quattro minuti, quelli che parevano spianare alla la strada verso un successo agevole. Alla fine non è andata esattamente così, perché lo ha rimontato dallo 0-2 al 2-2, sfiorando pure il colpaccio nel finale, ma a Cesena Cristiano Biraghi un bel record se l'è portato a casa.

La statistica di Opta premia l'ex nerazzurro: è lui il primo difensore dei cinque maggiori campionati europei, dunque , Premier League, , e , ad aver realizzato una rete e fornito un assist nelle ultime cinque stagioni. Non male.

1+1 - Cristiano Biraghi è il primo difensore ad aver sia segnato che servito un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni nei cinque maggiori campionati europei. Perseverante. pic.twitter.com/yli3596G75 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 19, 2020

Oddio, Biraghi difensore lo è per modo di dire, naturalmente: nel 3-5-2 di Iachini gioca largo a centrocampo, con parecchi compiti difensivi ma anche con l'opportunità di farsi trovare al cross. Oppure, perché no?, in area al momento giusto. Com'è accaduto contro lo Spezia, quando proprio lui ha messo a segno da pochi passi la rete del momentaneo 0-2.

Il match, peraltro, ha visto Biraghi protagonista anche in un altro senso: l'esterno viola avrebbe apostrofato duramente il secondo di Iachini, Giuseppe Carillo, dopo la rete del pareggio di Farias. Versione, però, smentita su Instagram dallo stesso giocatore.