Assemblea di Serie A, Dal Pino contro Inter e Juventus: assente Agnelli

Nel corso dell'Assemblea di Lega di ieri, i rappresentati dei club di Serie A si sono confrontati su alcuni aspetti molto caldi, tra cui quello legato alla trattativa sfumata con i fondi.

In particolare, l'Assemblea ha visto un Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, molto duro. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', i suoi bersagli sono stati soprattutto Juventus e Inter, con il Milan più distaccato, rimasto sempre schierato dalla parte dei fondi.

"Di giorno tessevano la trama dei fondi e di notte la disfacevano. Non mi faccio intimidire e non accetto lezioni da chi agisce per interessi individuali. Sono stato accusato di non voler portare avanti i lavori, invece erano altri i boicottatori".