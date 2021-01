Assegna un rigore molto dubbio: il VAR non funziona, video da un pc d'emergenza

Ruiz aveva inizialmente lasciato correre, richiamato dai collaboratori: penalty assegnato e poi sbagliato in Fuenlabreda-Leganes.

Nuovo anno, nuove polemiche. In attesa del ritorno in campo di e Serie B, gli episodi curiosi, uniti al gran parlare per le decisioni arbitrali, arrivano dalla , precisamente dal match della seconda serie tra il Fuenlabreda e il .

0-0 e grande equilibrio nel primo tempo, poi la possibile svolta nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, infatti, il direttore di gara Muñiz Ruiz ha lasciato correre per un episodio in area del Leganes, giudicato come simulazione. Grandi proteste di Franchu, ma niente da fare per alcuni secondi.

Gli assistenti di Ruiz hanno però richiamato la sua attenzione mentre Franchu si sgolava per il contatto con Cuellar. Il direttore di gara è così andato a vedere l'episodio al VAR come di consueto, ma questo ha improvvisamente smesso di funzionare dopo una prima frazione in cui tutto era andato bene.

Altre squadre

Per un attimo gli addetti non hanno saputo che fare, prima di trovare una soluzione in un pc improvvisato, posizionato in una seggiolina di plastica dietro al VAR, così da visionare l'episodio. Risultato, rigore assegnato al Fuenlabreda per cambiare il match.

Possibilità per il club di casa ma grossi dubbi riguardo l'effettivo rigore, visto e considerando che dalle molteplici immagini il contatto tra il giocatore del Fuenlabreda e il portiere avversario non sembra proprio avvenire. Dal dischetto si è però presentato Kante, che ha fallito la possibilità di dare il vantaggio ai suoi.

Una grande occasione persa per i ragazzi di Sandoval, che rimangono così a metà classifica e a netta distanza dalle posizioni playoff, in cui si trova invece il Leganes. A guida la Segunda c'è l' , che dopo lo shock della retrocessione punta all'immediato ritorno in .