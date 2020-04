Asse tra Inter e Sporting: ipotesi di scambio tra Acuña e Joao Mario

L'argentino è nel mirino dell'Inter. Il club portoghese segue l'attuale giocatore di proprietà nerazzurra, in prestito alla Lokomotiv Mosca.

Nell'estate 2016 Joao Mario aveva lasciato lo Lisbona per diventare uno dei grandi colpi estivi dell', anche se le cose non sono andate come sperato. Oggi, tre anni dopo, il ritorno a casa è possibile.

Secondo quanto riportato da 'A Bola', il centrocampista lusitano è tornato nei radar dei 'Leões' portoghesi, club in cui è cresciuto e nel quale si è imposto, fino a vincere l'Europeo del 2016.

Per l'Inter può essere una pedina di scambio per arrivare a Marcos Acuña, esterno sinistro argentino da tempo accostato all'Inter. L'idea sarebbe quella di lavorare ad uno scambio.

Altre squadre

Da tempo si parla dell'addio dell'esterno allo Sporting: Joao Mario, attualmente in prestito alla Mosca fino a fine stagione, potrebbe essere la chiave per sbloccare.