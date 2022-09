Asse Liverpool-Juve: i 'Reds' offrono Tsimikas, ma la pista è fredda

Dopo l'approdo di Arthur in quel di Liverpool, gli inglesi hanno offerto il terzino di nazionalità greca al club bianconero: operazione difficile.

L'ultima giornata di calciomercato, come da tradizione, oltre agli ultimi botti ha saputo regalare anche qualche colpo di scena. Su tutti, ovviamente, c'è l'addio di Arthur alla Juventus.

Il centrocampista brasiliano, infatti, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Liverpool, approdando ad Anfield con la formula del prestito secco sino a giugno 2023.

L'ex Barcellona, finito ai margini del progetto di Madama dopo il suo arrivo in bianconero nell'estate del 2020, sembrava destinato a rimanere in quel di Torino.

E invece proprio al fotofinish è riuscito a trovare una nuova destinazione e una nuova maglia con cui mettersi in mostra nella stagione inframezzata dai Mondiali in Qatar.

I contatti sull'asse Torino-Liverpool, tuttavia, si sono intensificati nel corso delle ultime ore non solo per questioni legate all'ormai ex numero 5 bianconero.

I Reds, nella fattispecie, avrebbero proposto a Madama il terzino greco Kostas Tsimikas.

Il laterale di 26 anni, già monitorato in passato dal board zebrato, è un nome su cui i due club hanno provato a ragionare nell'ottica di una trattativa completamente slegata rispetto a quella andata a buon fine di Arthur.

La sensazione, però, è che il profilo del greco non scaldi eccessivamente la Juventus, al momento propensa a non affondare il colpo.