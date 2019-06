Assalto Manchester United a Issa Diop: pronta un'offerta da oltre 50 milioni

La priorità del Manchester United sul calciomercato è l'acquisto di un difensore centrale: occhi su Diop, ma il West Ham non vuole privarsene.

Il è pronto a scaldare il calciomercato inglese. I Red Devils, infatti, secondo quanto riporta 'Sky Sport UK', hanno messo nel mirino come obiettivo il difensore centrale francese Issa Diop e sarebbero in procinto di presentare un'offerta monstre da oltre 50 milioni di euro agli Hammers.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il , tuttavia, considera Diop un giocatore fondamentale della propria rosa e non vorrebbe cederlo per proposte inferiori ai 67 milioni di euro. Il centrale francese di origini senegalesi del resto è arrivato a Londra appena un anno fa e ha collezionato 33 presenze e un goal nella sua prima stagione in Premier League, mettendosi in luce per le sue buone prestazioni.

L'articolo prosegue qui sotto

I Red Devils sono determinati ad acquistare un centrale difensivo, e vista l'impossibilità di arrivare a Kalidou Koulibaly del (De Laurentiis chiede oltre 112 milioni di euro) e ad Harry Maguire del City (valutato quasi 90 milioni) si sono orientati sul giocatore degli Hammers.

All'orizzonte c'è un nuovo braccio di ferro: basterà l'offerta superiore ai 50 milioni a convincere i londinesi a lasciar partire Diop, o servirà uno sforzo economico superiore per garantire a Solskjaer un rinforzo difensivo all'altezza?