Assalto Atletico Madrid a João Felix: offerti 6 milioni di ingaggio

L'Atletico Madrid prova a sbaragliare la concorrenza del Man City per il gioiello del Benfica João Felix: i Colchoneros offrono 6 milioni di ingaggio.

Il talento diè sotto gli occhi di tutti, ma per quanto riguarda il futuro del classe 1999 la battaglia è quanto mai aperta. All'orizzonte si profila infatti un duello serrato fra il, club che si è mosso per primo sul portoghese , e l', che intende fare sul serio e ora spinge per provare a sbaragliare la concorrenza.

I Colconeros, secondo quanto riportato stamane da 'AS', avrebbero offerto all'attaccante portoghese un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, andando in tal modo a pareggiare l'offerta inglese. Chiaramente per assicurarsi João Felix bisognerà prima pagare la clausola da 120 milioni di euro fissata dalle Aquile nel suo contratto, ma la volontà del giocatore risulterà inevitabilmente decisiva.

L'operazione, viste le cifre molto elevate per un giocatore di appena 19 anni, non è esente da rischi, ma viste le qualità e i margini di crescita del ragazzo, l'Atletico Madrid conta di rientrare dal pesante investimento nel giro di un paio di stagioni, senza considerare che una grossa cifra potrebbe entrare nelle casse del club dall'eventuale partenza di Antoine Griezmann al .

Il possibile addio dell'attaccante francese e l'acquisto di João Felix consentirebbero ai Colchoneros di risparmiare anche una cifra importante sugli ingaggi, visti i 23 milioni di euro di stipendio che Griezmann percepisce attualmente. Per questo la battaglia con il Manchester City si annuncia quanto mai agguerrita.