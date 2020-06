Asprilla senza freni: "Se fossi in James manderei a cagare Zidane"

Ai microfonin di 'Blu Radio Colombia' Faustino Asprilla ha difeso James Rodriguez: "James ha pazienza, io manderei a cagare Zidane".

Faustino Asprilla, ex attaccante della e anche di squadre come e , ha voluto difendere il suo connazionale James Rodriguez, che non sta certamente attraversando un buon periodo al .

Il colombiano gioca poco o niente, al netto degli infortuni, ed Asprilla ha parlato così ai microfoni di 'Blu Radio Colombia'.

"James non è irresponsabile, si allena tutti i giorni allo stesso modo di tutti. Gli allenatori dicono sempre che i giocatori 'sono tutti uguali', per motivare le seconde linee. Ma hanno i loro 3 o 4 giocatori che entrano sempre. Da allenatore devi essere bravo a rispettare un po' tutti. James è uno che ha pazienza, ma se fossi in lui manderei a cagare Zidane".

Insomma, metodi differenti per affrontare una situazione spiacevole dal punto di vista calcistico. Ma stavolta l'avventura di James al Real sembra davvero essere arrivata al capolinea.