Asprilla e quella 'notte di fuoco': "In camera con 5-6 ragazze fino al mattino"

Tra i personaggi più eccentrici nella storia del calcio italiano c'è sicuramente Faustino Asprilla, vecchia conoscenza della e grande attaccante del negli anni '90, celebre anche per tanti aneddoti extra campo.

L'attaccante colombiano ne ha raccontato uno piuttosto piccante nel corso di una diretta sui social con l'ex compagno Fabio Cannavaro.

"Il proprietario dell'hotel era molto amico di Scala e questo aveva una figlia molto carina, questa aveva cinque amiche che studiavano a Parma ed erano sempre lì. Una notte mi chiamano dicendo 'vieni in questa camera', sono andato e c'erano queste fighe qua...".

Una festa fino all'alba proprio alla vigilia della sfida contro il , poi persa dal Parma per 3-1:

"C'era la figlia con altre cinque ragazze, abbiamo fatto una festa. Non mi ricordo, credo che c'era Crippa. Siamo stati fino alle 5 della mattina, ci siamo divertiti. Poi abbiamo giocato contro il Napoli e abbiamo perso 3-1. Non abbiamo dormito, abbiamo fatto festa tutta la notte, era impossibile vincere in quelle condizioni".