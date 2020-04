Asprilla mette in offerta i preservativi: "Ogni tre, uno in omaggio"

Ognuno aiuta come può durante l'emergenza per il coronavirus: Faustino Asprilla mette in offerta i preservativi di sua produzione.

Anche il mondo del calcio sta cercando di aiutare in tutti i modi possibili per lo stato di emergenza legato al coronavirus. Ma, oltre alla classica raccolta fondi e beneficienza varia, c'è chi si mette in moto come può per dare aiuto al prossimo.

E' il caso di Faustino Asprilla, ex giocatore di e tra le altre, che in questo difficile momento ha messo i suoi preservativi in offerta. L'ex calciatore colombiano infatti ha un'azienda di produzione di preservativi, che nella confezione riportano anche la sua faccia. Queste le sue parole.

"In un momento come questo non credo sia una buona cosa 'riempirsi' di figli. Perciò ho voluto dare il mio contributo. Mi sono rimasti molti preservativi in ​​casa e voglio che la gente mi aiuti a consumarli... Ne ho ancora 3.580.000 prima che l'azienda possa riaprire per fabbricarne altri. Ne regalerò uno per ogni acquisto di tre preservativi".

Senza dubbio un'idea particolare, ma d'altronde da un personaggio 'borderline' come Asprilla c'era da aspettarselo.