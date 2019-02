Asprilla derubato del toro Lagrimón: la Polizia lo ritrova

Faustino Asprilla ha subìto il furto del suo amato toro Lagrimón poi ritrovato dalla Polizia, pubblicamente ringraziata dall'ex attaccante.

In Serie A c'è il 'Toro' Lautaro Martinez ad indossare la maglia dell'Inter, che del bovino ha soltanto il soprannome. In Colombia invece ce n'è uno vero, quello di proprietà dell'eccentrico Faustino Asprilla, ex attaccante con un passato in Italia al Parma.

Il 49enne è proprietario di una fattoria a Tulua dove recentemente è andato in scena un furto comprendente cinque mucche e, soprattutto, l'amato toro Lagrimón, considerato alla stregua di un componente della famiglia.

Ai microfoni di 'Noticias Caracol' Asprilla ha spiegato la dinamica dell'evento, soffermandosi sull'importanza speciale che ha per lui questo animale.

"Qualcuno ha rubato il toro e le mucche. Sono entrati rompendo la recinzione, prima di caricare gli animali su un camion presente in una fattoria di fronte alla mia. È triste guardare le partite dell'Atletico Nacional senza la compagnia di Lagrimón. È parte della famiglia, ce l'ho da 4-5 anni".

Il colombiano ha addirittura pubblicato un annuncio su Instagram, promettendo una ricca ricompensa a chi avesse fornito informazioni decisive per il ritrovamento.

Soltanto due i giorni di apprensione: la Polizia ha infatti riportato a casa Lagrimón, scatenando la gioia di Asprilla che non ha perso tempo ed ha immediatamente ringraziato le forze dell'ordine per la loro tempestiva azione. Un lieto fine come nelle favole.