Asllani vuole prendersi l'Inter: l'assenza di Brozovic è la sua grande occasione

Complice l'assenza di Brozovic, il classe 2002 potrebbe debuttare da titolare con l'Inter: finora appena 30' tra Serie A e Champions.

Una di quelle occasioni da cogliere al volo e non lasciarsi sfuggire. Un'opportunità da sfruttare al meglio per mettersi in mostra e provare a convincere Inzaghi a puntare più spesso su di lui. Per Kristjan Asllani la sfida contro la Roma rappresenta la chance da non sbagliare.

Il centrocampista classe 2002, arrivato in estate dall'Empoli, è risultato finora un oggetto misterioso in casa Inter. Il meno utilizzato tra i centrocampista con appena due presenze in campionato e una in Champions League per un totale di 30 minuti sugli 810 totali tra le due competizioni.

Troppo poco per chi si era presentato ad Appiano Gentile poche settimane fa con l'etichetta di colui che poteva scalzare Marcelo Brozovic e rubargli il posto da titolare.

L'assenza del croato per squalifica nella gara contro la Roma di Mourinho, in programma sabato 1 ottobre alle 18 a San Siro, unita al lungo stop per infortunio del croato obbliga Simone Inzaghi a una scelta importante che può rappresentare il primo crocevia per Asllani in questa stagione.

Il tecnico dell'Inter dovrà scegliere se lanciare dal 1' il 20enne centrocampista albanese e affidargli le chiavi del centrocampo contro i giallorossi oppure se puntare sull'esperienza di Henrikh Mkhitaryan in un momento di grande difficoltà dal punto di vista psicologico e di risultati, abbassando l'armeno di qualche metro per fargli ricoprire il ruolo di mediano.

La situazione delicata con la sconfitta contro l'Udinese - la quarta stagionale tra Serie A e Champions League - potrebbe convincere Inzaghi a puntare in regia sull'esperienza e la personalità di Mkhitaryan, in quella che sarebbe un'altra bocciatura per uno dei colpi più importanti del mercato estivo dell'Inter tra presente e futuro, proprio Asllani.

Il centrocampista albanese sa che quella contro la Roma è l'occasione perfetta per il debutto da titolare. Direttamente dal ritiro della nazionale allenata da Reja ha gettato acqua su fuoco sul tema riguardante lo scarso minutaggio accumulato in queste prime settimane all'Inter:

"Se non ho giocato tantissimo lo considero comunque un fatto normale, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Però devo essere paziente, perché davanti a me ho comunque un giocatore molto bravo, Brozovic che gioca nel mio ruolo. Da lui sto imparando moltissime cose".

Dello stesso avviso anche il suo ex allenatore e colui che lo ha lanciato in Serie A all'Empoli, Aurelio Andreazzoli.

"Se mi aspettavo che giocasse di più? No. Le dico di più: assolutamente no. Deve fare il suo percorso di crescita: è arrivato all’Inter, eh? Non è mica andato a giocare nella squadra del paese. E Inzaghi ha fatto bene, l’ha usato come meglio credeva: davanti Asllani ha Marcelo Brozovic, dico Brozovic: non c’è bisogno che spieghi io di che giocatore stiamo parlando. E non solo Brozovic, se guardiamo bene".

Ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della Roma sottolinea le qualità caratteriali e tecniche di Asllani, già maturo nonostante i 20 anni:

"Kristjan è un ragazzo intelligente, ha grandi doti morali e difficilmente dice una parola fuori posto. Un ventenne che arriva all’Inter dopo aver dimostrato di meritare la Serie A, ha già confermato di avere tutti i presupposti per giocare in quel campionato: corsa, intelligenza, applicazione. E anche carattere, certo. Se uno si butta giù non arriva all’Inter. E se non avesse le palle... non l’avrei fatto giocare in Serie A, in un ruolo così importante".

Il conto alla rovescia è scattato. Ora gli impegni con l'Albania in Nations League, poi per Asllani sarà tempo di prendersi l'Inter. La missione Roma è partita: l'obiettivo è convincere Inzaghi a puntare su di lui al posto di Brozovic e prendersi San Siro in una sfida che Kristjan e compagni non posso sbagliare.

A dargli un assist è la squalifica di Marcelo Brozovic, che per via del cartellino rimediato contro l'Udinese salterà la sfida con i giallorossi per scontare la diffida.

Inoltre il croato ha rimediato un serio infortunio alla coscia, che lo ha costretto a uscire dopo nemmeno 20 minuti di gioco nella sfida di Nations League della Croazia contro l'Austria.

Brozovic rischia lo stop di un mese, periodo nel quale toccherà ad Asllani non farlo rimpiangere e dimostrare che le cifre investite per portarlo ad Appiano Gentile non sono state un investimento a fondo perduto.