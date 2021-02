L'Asl ferma il Torino fino a due giri di tamponi negativi per tutti: Lazio quasi saltata

Focolaio di Covid-19 in casa granata: 10 positivi, a rischio anche la partita con il Crotone. Isolamento almeno fino a martedì.

Dieci positivi, otto dei quali calciatori. La situazione Covid-19 in casa Torino si fa complicata. Dopo il rinvio della partita con il Sassuolo, anche la partita contro la Lazio va verso la sospensione.

La squadra si trova in isolamento domiciliare da martedì e dove starci probabilmente fino a sette giorni. Allenamenti sospesi e, fin quando il focolaio non sarà spento, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i giocatori rimarranno ancora in quarantena. Lo ha spiegato Roberto Testi, direttore delle dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Torino.

“Quello del Torino è un cluster attivo e consistente, prima di liberare tutti devo esse sicuro che il focolaio si esaurisca. Prima che si sciolga l’isolamento dobbiamo avere almeno due giri di tamponi negativi per tutti. È il primo focolaio di variante inglese in ambito così ristretto”.

Oggi pomeriggio si svolgeranno altri tamponi, un altro giro è previsto lunedì nel pomeriggio, con risultati martedì, giorno in cui il Torino dovrebbe affrontare la Lazio. Partita che anche per una questione di tempi va verso il rinvio. Così come è a rischio la trasferta contro il Crotone.