Corriere di Torino - L'Asl segnala alcuni giocatori della Juventus: isolamento interrotto

La stessa Juventus ha comunicato all'Asl che alcuni suoi tesserati avevano interrotto l'isolamento al J-Hotel. La segnalazione è un atto dovuto.

La pausa per le nazionali porta ulteriore confusione in una situazione già complicata. Alcuni giocatori della , regolarmente convocati dai rispettivi CT, hanno infatti interrotto l'isolamento domiciliare per raggiungere i compagni in ritiro.

La società bianconera, come previsto, ha quindi immediatamente comunicato all'Asl di competenza quanto avvenuto. E la Asl ora segnalerà il fatto alla Procura per accertare eventuali violazioni.

A spiegarlo, intervistato dal 'Corriere di ', è Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Citta di Torino.

"È stata la stessa società, che come sempre si è comportata in maniera estremamente corretta, a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo dell’isolamento. Noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura".

I giocatori in questione sarebbero Rodrigo Bentancur, Gigi Buffon, Juan Cuadrado, Danilo, Merih Demiral, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Alcuni hanno continuato l'isolamento nei rispettivi domicili, mentre altri hanno raggiunto le proprie nazionali.

In ogni caso la responsabilità, una volta abbandonato il J-Hotel, è ovviamente personale e quanto accaduto non dovrebbe comportare pesanti conseguenze come spiega sempre il dott.Testi.

"Non penso che sia stato commesso niente di così grave, se qualcuno dovesse aver preso magari un volo privato pagherà una multa".

Intanto alla Continassa il resto del gruppo prosegue l'isolamento, compresi alcuni nazionali: da Bonucci e Chiellini, passando per Szczesny e Rabiot ma anche l'Under 21 Frabotta.

Una volta ricevuto l'ok definitivo i giocatori potranno lasciare il centro sportivo bianconero e mettersi a disposizione dei rispettivi commissari tecnici.