Ascoli-Parma dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ASCOLI-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Ascoli-Parma

• Data: 5 dicembre 2021

• Orario: 14.00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 254 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Parma non riesce ad uscire dalla crisi. Nemmeno la cura Iachini, per il momento, sembra aver sortito gli effetti sperati. Un punto in due gare e adesso c'è l'Ascoli di Sottil, squadra in forma e in piena zona playoff. Il match tra le due formazioni si annuncia molto equilibrato con i ducali attesi ad una svolta con la zona playout più vicina rispetto a quella per salire in A. I marchigiani stanno disputando un buon campionato e sono in serie positiva: nelle ultime cinque gare tre vittorie e due pareggi. Di contro i ducali non vincono da cinque partite, 1-0 al Vicenza, poi due sconfitte e due pareggi.

Segui Ascoli-Parma su DAZN. Attiva ora

L'Ascoli ha attualmente 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte con 21 reti fatte e 18 subite. In casa, però, il rendimento è deficitario: due vittorie, due pareggi e ben tre sconfitte con 7 reti fatte e 9 subite. Un ruolino di marcia che stride con le ambizioni playoff della squadra bianconera.

Il Parma, invece, ha 18 punti con 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte con 18 reti fatte e 20 subite. Lontano dal Tardini il rendimento è discreto con 2 vittorie, 3 pareggi e e 3 sconfitte con 13 reti fatte e 15 subite.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2017-18 con il successo del Parma per 1-0 sull'Ascoli.

ORARIO ASCOLI-PARMA

Ascoli-Parma è in programma domenica 5 dicembre allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 14:00.

DOVE VEDERE ASCOLI-PARMA IN TV

Su DAZN, la sfida tra Ascoli-Parma sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora con un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca è affidata a Ricky Buscaglia.

Su Sky, il match sarà trasmessa su Sky Sky Sport (canale 254).

La gara inoltre sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

ASCOLI-PARMA IN DIRETTA STREAMING

Ascoli-Parma sarà visibile anche in diretta streaming attraverso DAZN, Sky Go ed Helbiz Live. La sfida è visibile su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Altra alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand offerto da Sky, che mette a disposizione anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL è possibile seguire la sfida tra Ascoli-Parma a in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, e sarete informati minuto per minuto sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-PARMA

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio; Caligara, Buchel, Collocolo; Sabiri; Dionisi; Iliev

L'articolo prosegue qui sotto

PARMA (3-1-4-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Schiattarella; Busi, Brunetta, Vazquez, Del Prato, Man, Inglese.