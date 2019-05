Ascoli-Palermo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Ascoli ospita il Palermo nella 37ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Vincenzo Vivarini sfida il di Delio Rossi per la 37ª giornata di Serie B, in una gara che mette in palio punti pesanti in chiave promozione e playoff. I siciliani, terzi con 59 punti, frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte, hanno infatti bisogno dei 3 punti per provare a superare il nella volata per il 2° posto, ma la vittoria farebbe molto comodo anche ai marchigiani padroni di casa, attualmente undicesimi a quota 43 punti, con un cammino di 10 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte, e distanti appena 5 punti dal 7° posto.

Segui live e in esclusiva Ascoli-Palermo su DAZN

Il bomber macedone Ilija Nestorovski, autore di 13 reti in 25 presenze, e assente per un affaticamento muscolare, è il miglior marcatore dei rosanero, mentre Matteo Ardemagni, a segno 8 volte in 16 partite, è il giocatore più prolifico dei bianconeri. Il Palermo ha ottenuto 3 pareggi di fila nelle ultime 3 giornate, l'Ascoli invece arriva da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ASCOLI-PALERMO

Ascoli-Palermo si giocherà il pomeriggio di sabato 4 maggio 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Fra le due formazioni sarà il 20° confronto nel campionato di Serie B. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE ASCOLI-PALERMO IN TV E STREAMING

La partita Ascoli-Palermo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla su diversi dispositivi: sui personal computer, sugli smartphone e sui tablet, sulle smart più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4 o, in alternativa, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand per la visione integrale o degli highlights da parte di tifosi e appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-PALERMO

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Frattesi, Troiano, Addae; Ninkovic; Ardemagni, Chajia.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Puscas.