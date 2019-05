Ascoli-Palermo dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Ascoli sfida il Palermo nella 37ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sono 3 punti molto pesanti quelli in palio allo Stadio Cino e Lillo Del Duca nella sfida della 37ª giornata di Serie B fra e . Se i marchigiani hanno ancora una piccola speranza di conquistare i playoff, infatti, i siciliani si giocano il tutto e per tutto per la promozione diretta, con il 2° posto distante 4 lunghezze.

I bianconeri sono undicesimi con 43 punti, e distano 5 lunghezze dal 7° posto in classifica, i rosanero invece si trovano attualmente al 3° posto con 59 punti a -4 dal secondo. Vivarini dovrebbe affidarsi a Chajia accanto ad Ardemagni in attacco, con Ninkovic libero di spaziare sulla trequarti.

Modulo speculare agli avversari per Delio Rossi, che punterà su Puscas in attacco accanto a Moreo, visto che il bomber Nestorovski non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Sulla trequarti Trajkovski è in vantaggio su Falletti. In questa pagina tutte le informazioni su Ascoli-Palermo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ASCOLI-PALERMO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Ascoli-Palermo DATA 4 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno ARBITRO Francesco Fourneau TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ASCOLI-PALERMO

Ascoli-Palermo si disputerà il pomeriggio di sabato 4 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Ascoli-Palermo. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la gara anche in se in possesso di un moderno modello smart o collegando al televisore di casa un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure, ancora, servendosi di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini.

Oltre che in tv, gli utenti DAZN potranno godersi Ascoli-Palermo in diretta streaming anche su pc, tablet e smartphone.

ASCOLI-PALERMO IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Ascoli-Palermo in diretta testuale. Collegandosi sul sito i lettori avranno gli aggiornamenti live dal pre-gara fino al fischio finale e potranno vivere tutte le emozioni del match.

Vivarini se la gioca con il classico 4-3-1-2 dei marchigiani. Davanti il belga Chajia a far coppia con il bomber Ardemagni. A centrocampo Casarini in regia, mentre Addae e Cavion sono i due interni. In difesa, davanti al portiere Lanni, Laverone e D'Elia sono i terzini, mentre Padella e Valentini compongono la coppia centrale.

Delio Rossi ha la pesante assenza del bomber Nestorovski in attacco, con il macedone che è rimasto in Sicilia per un affaticamento muscolare. Davanti spazio alla coppia Moreo-Puscas, con Trajkovski sulla trequarti. A centrocampo Jajalo da playmaker, con Murawski e Haas mezzali. Dietro Szyminski a destra e Mazzotta a sinistra, mentre Bellusci fa coppia con Rajkovic al centro. Fra i pali, infine, gioca Brignoli.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Padella, Valentini, D'Elia; Cavion, Casarini, Addae; Ciciretti; Ardemagni, Chajia.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Puscas.