Ascoli-Palermo 1-2: Haas nel finale, rosanero a -1 dal Lecce

Il Palermo batte l'Ascoli in trasferta e accorcia in classifica: un solo punto di distacco dal Lecce, decisiva la rete finale di Haas.

Il batte l' in trasferta e si porta a un solo punto di distacco dal e può sperare nella promozione diretta in . Decisiva la rete finale di Haas, la prima in , dopo il botta e risposta firmato da Moreo e Addae.

Marchigiani in campo con Ardemagni a guidare il reparto offensivo, supportato da Chajia e Ciciretti tra le linee: Delio Rossi deve fare a meno di Nestorovski e punta tutto sulla coppia Moreo-Puscas, con Trajkovski alle spalle.

I padroni di casa alzano subito un buon pressing, mettendo in seria difficoltà la costruzione della manovra ospite. Le azioni più pericolose dei siciliani arrivano dal destro di Trajkovski, che cerca spesso la testa di Moreo in area: l'attaccante spedisce prima alto da ottima posizione, poi serve un pallone d'oro a Jajalo, che non arriva incredibilmente alla deviazione sotto porta.

I ritmi restano piuttosto bassi e le emozioni latitano: l'Ascoli difende con le linee molto strette e cerca la profondità di Ardemagni nelle ripartenze. Prima dell'intervallo Moreo ha sul destro una ghiotta occasione, ma sul bel cross basso di Mazzotta trova soltanto la schiena dell'avversario con un debole piatto destro.

La ripresa si apre con un vero e proprio miracolo di Lanni sulla botta ravvicinata di Moreo, per distacco l'uomo più pericoloso della squadra siciliana. E' solo il preludio alla rete del numero 9, che sblocca il risultato sulla bella azione in velocità rosanero: l'attaccante italiano finalizza a porta vuota un bel cross rasoterra dal fondo di Szymisnki.

Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa trovano il pareggio: Casarini crossa in area un pallone teso sul quale si avventa Addae, la deviazione di testa manda il pallone proprio sotto la traversa e riporta in equilibrio il match. Trajkovski si vede annullare un goal per precedente posizione di fuorigioco: la gara resta equilibrata, ma all'86' il Palermo passa di nuovo.

Grandissimo filtrante in verticale di Jajalo per Haas, che resta lucido sotto porta e scarica sotto la traversa un pallone pesantissimo. Gli uomini di Delio Rossi portano a casa tre punti fondamentali in un campo complicato.