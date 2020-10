Ascoli-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Ascoli sfida il Lecce nella 2ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ASCOLI-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 ottobre 2020

3 ottobre 2020 Orario: 16.15

L'Ascoli di Valerio Bertotto sfida in casa il Lecce di Eugenio Corini nella 2ª giornata di Serie B. I marchigiani hanno pareggiato in casa del nella prima giornata, mentre i salentini non sono andati oltre uno 0-0 casalingo contro il Pordenone.

Risultati diversi invece per le due squadre nell'impegno infrasettimanale di Coppa : pesante sconfitta interna per l'Ascoli contro il (1-4), mentre il Lecce si è imposto 2-0 in casa sulla Feralpisalò, qualificandosi al Terzo turno della competizione.

Nei 16 precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto si registra a livello statistico un sostanziale equlibrio: 6 infatti i successi dei bianconeri, a fronte di 5 pareggi e di 5 successi giallorossi.

Due anni fa i marchigiani si imposero 1-0 al Del Duca, mentre particolarmente pesante per l'Ascoli è stato l'ultimo incrocio al Via del Mare, con i salentini vittoriosi addirittura per 7-0 il 23 marzo 2019. In questa pagina tutte le informazioni su Ascoli-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ASCOLI-LECCE

Ascoli-Lecce si giocherà il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli Picino. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Riccardo Ros della sezione di Trieste, è in programma alle ore 16.15.

Il confronto Ascoli-Lecce, come tutto il campionato di Serie B, di cui detiene i diritti, sarà trasmesso in diretta da DAZN. La partita sarà visibile per i clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori che vengano collegati ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

La partita Ascoli-Lecce sarà visibile per gli abbonati DAZN in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet. In questo secondo caso occorrerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Ascoli-Lecce anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

L'Ascoli dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In attacco Bertotto potrebbe schierare il tridente con Bajic centravanti e Chiricò e Cangiano ai suoi lati. A centrocampo Cavion agirà probabilmente da perno centrale, con Saric e Buchel mezzali. In porta ci sarà Leali, davanti a lui Pucino e Sarzi Puttini come esterni bassi, e la coppia composta da Corbo e Avionitis al centro della difesa.

Probabile modulo speculare per Corini. Davanti al portiere brasiliano Gabriel, in difesa uno fra Meccariello o Rossettini affiancherà al centro Lucioni, con Zuta a destra e Calderoni sull'out di sinistra. A centrocampo è stato convocato il greco Tachtsidis, ma potrebbe toccare a Petriccione il ruolo di regista titolare, con Henderson e Majer ai suoi lati come mezzali. Davanti Adjapong (in vantaggio sul polacco Listkowski, e capitan Mancosu, dovrebbero affiancare il centravanti Coda.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Corbo, Avlonitis, Sarzi Puttini; Saric, Cavion, Buchel; Chiricò, Bajic, Cangiano.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Petriccione, Majer; Adjapong, Coda, Mancosu.