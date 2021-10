Ascoli-Lecce dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce di scena al 'Del Duca' in casa dell'Ascoli per l'ottavo turno di B. Dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ASCOLI-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Sfida d'alta quota in Serie B: per l'ottava giornata di campionato si sfidano Ascoli e Lecce.

I padroni di casa occupano il settimo posto in classifica a meno uno proprio dalla formazione salentina.

La truppa guidata da Andrea Sottil è reduce dal pareggio 2-2 sul campo del Crotone.

Un punto sopra c'è il Lecce di Marco Baroni che di punti ne ha 14 e nell'ultimo turno ha piegato il Monza con un rotondo 3-0.

Nella passata stagione una vittoria esterna per parte: 2-0 del Lecce al Del Duca, 2-1 per i bianconeri al Via del Mare.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Ascoli-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ASCOLI-LECCE

Ascoli-Lecce, match valevole per l'ottava giornata di Serie B, si giocherà allo Stadio Del Duca sabato 16 ottobre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.00.

Ascoli-Lecce verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per seguire il match del 'Del Duca' sarà sufficiente scaricare l'app di DAZN sulla propria smart tv, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX o ad una console come Xbox o PlayStation. In alternativa si possono utilizzare dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Anche Sky trasmetterà la diretta del match di Serie B: i canali di riferimento sui quali si potrà vedere la partita sono Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Diretta del faccia a faccia tra bianconeri e giallorossi anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile. Si possono visualizzare i contenuti di Helbiz Live scaricando la relativa app o abbonandosi ad Amazon Prime Video.

DAZN, Sky Go e Helbiz Live consentiranno anche la diretta streaming della partita: basterà collegarsi ai rispettivi portali tramite pc o notebook, oppure scaricando le relative app se si accede tramite smartphone o tablet.

In più c'è l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' sarà sufficiente selezionare il match dal palinsesto.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, D'Orazio; Collocolo, Eramo, Saric; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni.