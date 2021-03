Ascoli, la benedizione del Vescovo nel giorno della squalifica di Sottil per bestemmie

Il club marchigiano ha ricevuto la benedizione da parte del Vescovo della città nel giorno in cui il tecnico Sottil è stato multato per bestemmie.

L'Ascoli vive un momento di classifica complicatissimo. I marchigiani sono la terzultima forza del campionato di Serie B ad otto giornate dalla conclusione del torneo con la zona salvezza distante sei punti. Un distacco non incolmabile ma sicuramente importante che riduce a zero il margine di errore per la formazione bianconera da qui a fine torneo.

Per centrare la missione permanenza in B servirà un rendimento prossimo alla perfezione. Senza tralasciare alcun tipo di dettaglio. Vedere per credere quanto accaduto ieri al campo di allenamento del Centro Sportivo "Picchio Village", teatro della visita da parte del vescovo Monsignor Domenico Pompili che si è intrattenuto con la dirigenza augurando le migliori fortune al club, evidenzianone l'importanza e il valore che esso rappresenta per la città e per la regione Marche.

Una "benedizione" in piena regola quella ricevuta da giocatori e staff tecnico con la speranza, per il popolo bianconero, che possa essere di buon auspicio in vista dello sprint finale di campionato.

Peccato che proprio nelle stesse ore l'allenatore Sottil avesse ricevuto una sanzione di 1250 euro per reiterate espressioni blasfeme scandite durante il match con la Reggiana del 14 febbraio scorso. Non proprio un bel biglietto da visita. Fortuna sua che Monsignor Pompili non sapesse nulla di tutto ciò...