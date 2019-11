Ascoli, caso Ninkovic: non calcia il rigore e chiede il cambio

Ninkovic non ha calciato il rigore contro il Venezia e ha chiesto il cambio: l'allenatore lo ha accontantato spedendolo negli spogliatoi.

Pomeriggio burrascoso in casa . I marchigiani hanno pareggiato 1-1 contro il segnando su rigore con Da Cruz, prima del pareggio nel finale dei veneti di Zigoni. Ma proprio il rigore è stato oggetto del contendere e ha creato un caso.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sulla palla sono andati in due: Ninkovic e Da Cruz, che hanno discusso per decidere chi dovesse calciare. Alla fine Ninkovic ha deciso di lasciar perdere, così il compagno ha tirato e segnato. Il serbo ex non ha però preso bene la decisione.

Si è infatti avvicinato alla panchina e al tecnico Paolo Zanetti, chiedendo il cambio in segno di polemica. L'allenatore lo ha assecondato e lo ha spedito immediatamente negli spogliatoi dopo una discussione.

La dirigenza ha già annunciato provvedimenti, come riportato da 'Sky Sport' e annunciato dal direttore sportivo Tesoro. Anche il tecnico Zanetti nel post-gara è stato polemico sulla situazione.