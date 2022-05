ASCOLI-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ascoli-Benevento

Ascoli-Benevento Data: 13-05-2022

13-05-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), Helbiz Live

(202 del satellite), (251 del satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live

Gara da dentro o fuori per Ascoli e Benevento che si sfidano nel primo turno dei playoff di Serie B.

I bianconeri di Sottil, vittoriosi per 4-1 nell'ultimo turno contro la Ternana, hanno chiuso la regular season al sesto posto guadagnandosi il diritto di sfidare in gara secca - in casa - la settima classificata del torneo.

Sarà dunque il Benevento a presentarsi al 'Del Duca' con l'ambizione di proseguire il proprio percorso playoff. I campani hanno chiuso nel peggiore dei modi la prima parte di stagione perdendo in casa contro la SPAL. Un ko costato il sorpasso proprio da parte dell'Ascoli che si presenta alla sfida con un leggero vantaggio.

Tsadjout e compagni, infatti, in caso di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari, staccheranno il pass per la semifinale grazie al miglior piazzamento in classifica.

La vincente affronterà il Pisa in semifinale.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Ascoli-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ASCOLI-BENEVENTO

Ascoli-Benevento verrà disputata venerdì 13 maggio 2022 allo Stadio 'Del Duca' di Ascoli. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE ASCOLI-BENEVENTO IN TV

La sfida valevole per i playoff di B tra Ascoli e Benevento verrà trasmessa su DAZN. Gli abbonati possono scaricare l'app su smart tv, su console come Xbox o PlayStation, oppure ricorrendo a dispositivi quali TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La partita verrà trasmessa anche da Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Il confronto che schiude le porte alle semifinali playoff verrà trasmesso anche su Helbiz Live piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

ASCOLI-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN e Sky Go ci sarà possibilità di seguire il match in diretta streaming scaricando le realtive app o connettendosi ai portali ufficiali in base all'abbonamento sottoscritto.

Lo stesso procedimento può essere seguito anche attraverso Helbiz Live, mentre per chi vorrà fare ricordo a NOW, il servizio streaming on demand di Sky, sarà necessario acquistare il ticket 'Sport' prima di selezionare la diretta della sfida.

Il racconto di Ascoli-Benevento sarà disponibile anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale, o tramite l'app, sarà possibile seguire l'andamento della partita grazie alla consueta diretta testuael.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-BENEVENTO

Ascoli con il tandem Dionisi-Tsadjout e Maistro trequartista. A centrocampo Collocolo, Buchel e Saric. In difesa Salvi, Bellusci, Botteghin e D'Orazio a protezione di Leali tra i pali.

Caserta sceglie il 4-3-3: Lapadula al centro dell'attacco con Insigne e Tello ai lati. In mediana Viviani agirà da play con Petriccione e Acampora interni. In difesa Elia e Foulon sulle corsie laterali, mentre Barba e Pastina giocheranno al centro. In porta Paleari.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Saric; Maistro; Dionisi, Tsadjout. All. Sottil.