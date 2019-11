Asamoah non convocato per Bologna-Inter: al Dall'Ara gioca Biraghi

Sempre sofferente a un ginocchio, Kwadwo Asamoah non prenderà parte alla gara di Bologna. Il ghanese dovrebbe tornare contro il Borussia Dortmund.

Per uno che rientra, un altro si ferma. Se l' recupera Stefano Sensi, tornato finalmente in gruppo e pronto a tornare in campo, Kwadwo Asamoah non prenderà parte alla gara che i nerazzurri disputeranno domani nel tardo pomeriggio a .

Secondo 'Sky', l'ex esterno della non è partito per l'Emilia e, dunque, non sarà a disposizione di Antonio Conte. Colpa dei fastidi a un ginocchio che Asamoah accusa ormai da qualche tempo, e che hanno indotto l'allenatore a concedergli un turno di riposo.

Niente nuovo infortunio, dunque, ma un retaggio di vecchi problemi. Asamoah riposerà a Bologna e, presumibilmente, tornerà in campo in occasione della fondamentale sfida in casa del , in programma martedì sera.

Al Dall'Ara, intanto, al posto dell'ex bianconero giocherà Cristiano Biraghi. Un esterno sinistro per un altro esterno sinistro. Per l'ex viola è l'occasione di riscattare la prestazione non esaltante espressa contro il una settimana fa.