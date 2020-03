AS - L'UEFA: titolo alla prima in classifica se si sospende il campionato

Qualora i campionati non si dovessero concludere, l'UEFA chiederà alle singole leghe l'assegnazione del titolo alla prima in classifica.

Gran parte dei campionati europei sono fermi a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo. Il dubbio che molti si pongono è se ci sarà il tempo per concluderli. E, nel caso, come verranno chiusi.

Secondo quanto riportato da 'AS', l'UEFA nel vertice che si svolgerà domani con le leghe darà indicazioni precise. L'obiettivo è quello di uniformare tutti i campionati e avere una linea comune.

Quella che Ceferin dovrebbe proporre sarà quella di assegnare il titolo di campione alla squadra che attualmente è prima in classifica. Oppure, ipoteticamente, che lo sarà quando la sospensione diventerà definitiva e non provvisoria, come è ora.

In , dunque, sarebbe la a vincere il titolo con questa eventualità, grazie al sorpasso sulla a parità di partite giocate.

Nella storia esiste un solo precedente di squadra 'premiata' prima della fine del campionato dall'UEFA: il Partizan Belgrado nel 1999, quando il campionato serbo fu fermato a causa della guerra.

In ogni caso, la linea che sembra prevalere in questo momento è quella di rinviare l'Europeo per provare a chiudere tutti i campionati in tempo utile, giocando in campo tutte le partite rimanenti.