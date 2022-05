Arzignano in Serie C: Union Clodiense beffata al 90' nello scontro diretto

Conquistare una promozione è il massimo. Conquistarla in uno scontro diretto rasenta l'estasi più totale. Conquistarla in uno scontro diretto e segnando la rete decisiva negli ultimi secondi è qualcosa che non si può spiegare. Chiedere per informazioni ai vicentini dell'Arzignano, che in Serie C sono tornati proprio così, nella maniera più incredibile possibile.

Il calendario si è divertito a mettere una di fronte all'altra all'ultima giornata proprio le due contendenti per il primo posto del girone C della Serie D. Da una parte i veneziani dell'Union Clodiense, secondi a -1 dal primo posto; dall'altra proprio la capolista Arzignano, club allenato qualche anno fa da Vincenzo Italiano, a cui sarebbe bastato pure un pareggio per mantenersi al comando del raggruppamento e dare il via alla grande festa.

Il pareggio alla fine è arrivato, in effetti. Ma col brivido e nel modo più insperato. Perché a condurre per quasi tutta la partita è stata l'Union Clodiense, in vantaggio dopo 12 minuti con Fasolo. Uno che, ironia della sorte, è nato proprio a Vicenza. Con questo risultato sarebbe stato il club veneziano, espressione della splendida Chioggia, ad approdare in Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Arzignano ha reagito. Alla mezz'ora del primo tempo è rimasto in superiorità numerica grazie all'espulsione di Monticelli. Nella ripresa ha colpito una traversa con Bonetto. E alla fine, proprio al 90', ha trovato la rete del pari, e della promozione, grazie a Gnago, gelando il pubblico del Ballarin.

ARZIGNANO VALCHIAMPO IN SERIE C🔥



Doccia fredda per l’Union Clodiense che resta in vantaggio per quasi tutto il match e si fa rimontare al 90’⚽️

Il gol di Gnago regala la Serie C ai giallocelesti💣

_#SerieD #Arzignano #UnionClodiense @LegaDilettanti pic.twitter.com/DEOo9KWpsn — Sportitalia (@tvdellosport) May 15, 2022

Per l'Arzignano si tratta della seconda promozione in Serie C della propria storia. La prima era arrivata al termine della stagione 2018/19, già senza Italiano in panchina. L'anno successivo i vicentini erano stati inseriti nello stesso raggruppamento del Lanerossi, con esiti opposti: una promossa in B, l'altra costretta a un ritorno immediato in D. Biancorossi e giallocelesti, peraltro, potrebbero ritrovarsi anche il prossimo anno: dipenderà dal ritorno del playout di Cosenza.