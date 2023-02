Artur Jorge a GOAL: "La nostra ambizione è vincere sempre"

Il tecnico del Braga parla in esclusiva a GOAL prima della sfida in Conference League contro la Fiorentina: "Vogliamo vincere ogni partita".

La Conference League entra nel vivo. La tre giorni di coppe europee si conclude con le gare d’andata dei playoff di Europa League e Conference League.

Il sorteggio di Nyon ha messo di fronte il Braga di Artur Jorge, sorpresa del campionato portoghese, e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida complicata per i viola, che dovranno vedersela con la formazione lusitana, ‘retrocessa’ dal tabellone di Europa League e tra gli avversari più temibili delle squadre ancora in corsa per la vittoria finale.

In questa stagione, il Braga rappresenta la grande antagonista delle corazzate Benfica e Porto, con il terzo posto in classifica a due lunghezze di ritardo dai ‘Dragoes’ e a sette punti dalla capolista, le ‘Aguilas’ di Roger Schmidt.

L’obiettivo resta l’accesso diretto alla prossima Champions League, anche se ora la concentrazione del Braga è tutta sul doppio confronto con la Fiorentina.

Il merito dell’exploit è in gran parte di Artur Jorge, prima bandiera del club con 240 presenze da calciatore dal 1992 al 2004 e sulla panchina della prima squadra dalla scorsa estate dopo un percorso da tecnico iniziato nelle giovanili dello stesso Braga.

Il tecnico classe 1972 ha parlato in esclusiva a GOAL:

"Il nostro è un segreto in realtà mal custodito perché è qualcosa che ho detto molte volte: l’unione di intenti e la grande ambizione di tutti al Braga. Può sembrare un luogo comune ma è la pura verità. Ciò che ci spinge ogni giorno è l’unione, l'impegno, la responsabilità nell'onorare e rendere orgoglioso un grande club come il Braga. Ciò che abbiamo ottenuto è il risultato del nostro obiettivo di essere - indipendentemente dall’avversario - noi stessi e puntare a vincere tutte le partite”.

Artur Jorge esalta i suoi ragazzi, capaci finora di tenere testa a corazzate del calibro di Benfica e Porto in campionato:

“La nostra forza sta nel coraggio della squadra che affronta ogni avversario sapendo che possiamo vincere quando riusciamo ad essere noi stessi. La nostra storia, la nostra unione e il nostro impegno ci spingono a vincere ogni partita”.

La Conference League resta un obiettivo alla portata per il Braga, che vuole superare l’ostacolo Fiorentina:

“Che sia in campionato, in una delle competizioni nazionali in Portogallo o nella Conference League, l'ambizione è come ho detto, chiunque sia l’avversario, quella di vincere la partita. Questo vale per la competizione europea in cui ci troviamo. Vogliamo vincere e superare la fase a eliminazione diretta, sapendo che dobbiamo rispettare la storia e l'importanza di ciò che rappresenta la Fiorentina, le sue individualità, il suo collettivo, ma soprattutto, dobbiamo guardare dentro di noi e puntare a vincere ogni partita”.