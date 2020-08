Arthur saluta il Barcellona sui social: "Grazie di tutto"

Il neo juventino Arthur ha scelto i social network per dire addio al Barcellona: "Mi avete fatto sentire catalano, lascio un gruppo impressionante".

"Grazie di tutto, ". Così, con tanta emozione, Arthur ha salutato il club catalano su Instagram, lasciandosi una volta per tutte alle spalle il finale turbolento di un'avventura meno fruttuosa di quanto si sarebbe potuto prevedere.

Lascio un gruppo di giocatori impressionante. Mi sento molto fortunato per aver giocato con loro, ma soprattutto li ringrazio per il loro sostegno da amici, da persone con un cuore enorme. E ringrazio una tifoseria che mi ha conquistato dal primo giorno. Mi riempie d'orgoglio essere culé e aver difeso uno dei simboli più importanti del mondo, che mi ha dimostrato un affetto e un rispetto che non dimenticherò mai.

Oggi mi tocca dire addio, però mi porterò dietro per sempre nel mio cuore un pezzo di tutto quello che ho vissuto qui. Grazie di tutto, Barcellona".

Il Barcellona è il passato. La è il futuro. Arthur si prepara alla sua nuova esperienza a tinte bianche e nere, con Miralem Pjanic che ha compiuto il percorso inverso. Senza mai dimenticare i mesi, o gli anni, trascorsi nelle precedenti squadre.