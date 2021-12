Arthur salta il Venezia: "In ritardo all'allenamento, non sarà convocato"

Giornata di vigilia in casa Juventus. I bianconeri, sabato alle 18, sfideranno il Venezia allo Stadio 'Pier Luigi Penzo'.

In vista del match contro i lagunari, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di Serie A che segue la vittoria in Champions League contro il Malmo.

L'allenatore toscano ha confermato che Arthur non sarà convocato per la partita con il Venezia:

"Si è presentato in ritardo all'allenamento il giorno prima della partita. Per cui non sarà convocato per la sfida di domani. Sono cose che capitano, rientrerà martedì".

Contro i lagunari si potrebbe rivede Mattia De Sciglio ma non ci saranno né Weston McKennie né Aaron Ramsey:

"De Sciglio sta bene e potrebbe essere della partita. McKennie si è allenato parzialmente con il gruppo, tornerà a pieno regime settimana prossima. Anche Ramsey non ci sarà".

La pericolosità del Venezia:

"Ci aspetta una partita difficile. Loro sono una squadra che corre molto e che in casa ha sempre segnato tranne che con l'Inter. Dovremmo metterci alla pari sia a livello fisico che di corsa. Sarà fondamentale avere il giusto approccio: credo che i ragazzi abbiano capito il momento e l'importanza dell'impegno di domani".

Il futuro di Kaio Jorge:

"Via in prestito? In questo momento non è un'ipotesi che stiamo considerando. Avrà il suo spazio".

Il buon momento di Luca Pellegrini:

"Ha grandi meriti perché ha scelto di rimanere alla Juventus. E' un'ottima alternativa ad Alex Sandro".