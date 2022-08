Arthur non convocato per Juventus-Sassuolo: addio sempre più vicino

Come preannunciato da Allegri in conferenza, Arthur non è a disposizione. Assenti gli infortunati di lungo corso, più gli squalificati Kean e Rabiot.

"Abbiamo degli indisponibili come Szczesny, Aké che ha la frattura del perone, Pogba ha un problema meniscale e speriamo di averlo il più presto possibile, abbiamo Chiesa che riavremo a livello ottimale a gennaio, Arthur che ha un problema e ci sono delle voci di mercato".

Massimiliano Allegri aveva preannunciato nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Sassuolo che Arthur non sarebbe stato convocato. Ed in effetti è così: il centrocampista brasiliano non fa parte dell'elenco dei giocatori abili e arruolabili (o meglio, arruolati) per la prima giornata di campionato.

La combo è stata rivelata dallo stesso allenatore: un problema fisico più le ben note voci di mercato. Queste ultime, in realtà, predominanti. Perché Arthur e la Juventus, in pratica, sono separati in casa: il centrocampista brasiliano vuole partire per trovare più spazio, il club vuole cederlo per far spazio a Leandro Paredes e sullo sfondo c'è il Valencia, anche se Rino Gattuso negli scorsi giorni ha detto che "non possiamo permettercelo".

Per il resto, poche sorprese nell'elenco dei convocati della Juventus per la gara contro il Sassuolo. Gli altri assenti sono Szczesny, Pogba, Chiesa e Kaio Jorge per infortunio e Kean e Rabiot per squalifica. Anche il francese, in trattativa con il Manchester United, è comunque sul piede di partenza.

Presente invece Filip Kostic, l'ultimo arrivato, preso la scorsa settimana dall'Eintracht Francoforte, così come gli altri volti nuovi della finestra estiva di mercato: Bremer, Di Maria e Gatti. Oltre a Rovella, vicino però al trasferimento in prestito al Monza.

L'elenco dei convocati della Juventus

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

8 McKennie

9 Vlahović

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

13 Rovella

15 Gatti

17 Kostić

19 Bonucci

20 Miretti

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

28 Zakaria

30 Soulé

36 Perin

40 Da Graca

41 Garofani

44 Fagioli