Potenza e tecnica: chi è Cabral, l'attaccante scelto dalla Fiorentina per il dopo-Vlahovic

Premessa doverosa: sostituire un giocatore come Dusan Vlahovic è sempre cosa ardua, soprattutto per una squadra che ha contato sui suoi goal per completare e perfezionare la fase offensiva.

La Fiorentina, comunque, guarda oltre e lo fa scegliendo un profilo che se a un primo sguardo può apparire molto diverso dall'attaccante serbo, dopo un'analisi più attenta può essere considerato una buona opportunità, anche per il futuro.

Ma chi è Arthur Cabral? La carriera, la storia, i dati del giocatore che il club viola sembra aver scelto per il dopo-Vlahovic.

CHI È ARTHUR CABRAL

Brasiliano, Arthur Cabral è un attaccante classe '98, attualmente al Basilea, in Svizzera. Le sue caratteristiche confermano che il potenziale c'è, ma che deve essere perfezionato: si tratta di un giocatore molto dotato fisicamente (1,86 di altezza per quasi 90kg), soprattutto in termini di presa di posizione e di protezione del possesso, anche in corsa. Se parte, difficilmente lo prendi.

A questo vanno aggiunte le qualità tecniche nel dribbling e nel tiro, quest'ultimo comunque molto potente: è un centravanti che ha bisogno di essere "sgrezzato", ma non mancano i "colpi" (persino di tacco, come più volte mostrato). Non è raro vederlo scambiar palla a centrocampo e favorire il "dai e vai" in verticale, ma com'è normale che sia bisognerebbe verificare il tutto con il diverso stile difensivo del calcio italiano.

Altro punto, quello relativo al carattere: non è un giocatore "silenzioso", quanto al contrario abbastanza vivace, e lo testimonia la quantità di cartellini ricevuti in carriera.

LA CARRIERA DI ARTHUR CABRAL

Cresciuto nel Cearà, ha vissuto una breve esperienza nelle giovanili del Palmeiras, che lo ha poi rigirato in prestito allo stesso Cearà. Qui ha esordito nel massimo campionato brasiliano, nell'aprile del 2018, giocando 90' contro il Santos. Con il Palmeiras 2 presenze tra Serie A e Libertadores.

Nel 2019 si è trasferito in Super League, al Basilea, andando sempre in doppia cifra in campionato nelle stagioni vissute fin qui con i rossoblù.

I NUMERI DI ARTHUR CABRAL

In totale, da quando si è trasferito al Basilea, ha collezionato 106 presenze e 65 goal in tutte le competizioni: nella stagione in corso vanta 27 reti in 31 apparizioni tra Super League, Coppa di Svizzera e Conference League.

Proprio le 13 messe a segno nella competizione europea lo rendono il miglior marcatore della stessa. Lo voleva il Barcellona, ma la Fiorentina ha superato tutti. Sarà il sostituto di Vlahovic? E se lo sarà, riuscirà a ripagare le attese? Solo il futuro potrà dirlo.