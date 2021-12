Arthur Cabral al Newcastle? Il primo colpo saudita può essere il brasiliano

23 anni, 25 goal in 26 gare stagionali e grandi club pronti a portarlo tra le proprie fila. Arthur Cabral, attaccante brasiliano, è l'attaccante del momento. In maglia Basilea sta segnando come non mai, attirnando su di sè l'attenzione del Barcellona prima e ora del Newcastle, club passato agli sceicchi e destinato a sconvolgere il mercato dei trasferimenti nei prossimi mesi.

Secondo quanto appreso da GOAL, infatti, gli inglesi hanno preso contatto con l'entourage di Arthur a fine novembre e stanno preparando un'offerta ufficiale da presentare al Basilea, per avere il giocatore già a inizio gennaio e cambiare la propria fin qui disastrosa annata.

Il Newcastle è infatti ultimo in Premier League e rischia di dover giocare la Championship proprio dopo l'acquisizione da parte di Mohammed Bin Salmam. Campionato comunque ancora a metà del suo corso e possibilità di riprendersi ancora nette, soprattutto in caso di accorgimenti della rosa, così da cominciare a vincere dopo 14 turni con 0 successi, 7 pareggi e 7 sconfitte.

L'intenzione del Newcastle è quella di proporre ufficialmente il trasferimento di Arthur Cabral all'inizio della prossima settimana, sperando di trovare una risposta positiva o comunque un'apertura utile all'ingaggio del classe 1998 arrivato in Svizzera nel 2019.

Il Basilea chiede almeno 15 milioni di euro per far partire il suo bomber, che guida la classifica dei marcatori in terra elvetica con 13 centri. Sulle tracce di Arthur Cabral, attualmente sotto contratto fino al 2023 con uno stipendio di 4,4 milioni annui, ci sono anche Barcellona e West Ham.

Cresciuto nel Ceará, è passato al Palmeiras e dunque al Basilea: in Svizzera è sempre andato in doppia cifra, ma stavolta sta andando oltre, tanto da aver già messo nel mirino i 30 goal stagionali a pochi mesi dall'avvio della stagione tra campionati nazionali ed europei.

A ottobre ha ricevuto la sua prima chiamata nel Brasile al posto dell'infortunato Cunha, ma per Tite non è certo una prima scelta. Per questo potrebbe decidere di accettare una proposta all'estero, così da avere più chances in vista dei Mondiali 2022. Un nuovo tormentone di calciomercato è appena iniziato.