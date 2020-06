Arthur alla Juventus, Setien lo sa: "Ma mi aspetto responsabilità fino all'ultimo"

Il tecnico del Barcellona ha mandato un chiaro messaggio ad Arthur, mentre su Pjanic per ora no comment: "Penso alle partite".

Se Hakimi vola verso l'Inter, la sta per chiudere l'ingaggio di un altro giocatore dalla , ovverto Arthur. Il centrocampista brasiliano, a meno di sorprese, approderà in bianconero nella prossima stagione, molto probabilmente nell'ambito di uno scambio con Miralem Pjanic, in uscita da .

Alla vigilia della gara di campionato contro il Vigo, il tecnico del , Setien ha parlato di Arthur facendo discutere ampiamente sui social. L'allenatore blaugrana ha detto la sua su Arthur, dopo aver già evidenziato alcuni giorni fa come il giocatore fosse condizionato dalle voci sulla Juventus.

In conferenza stampa, Setien non è stato tenero nei confronti di Arthur:

"Non è facile cambiare cose che altri allenatori gli dicevano andassero bene, come tenere la palla, quando noi giochiamo a 2 tocchi"

Arthur ha in parte la testa a Torino, ma Setien è comunque pronto a schierarlo:

"In linea di principio, conto su di lui. Viaggerà con noi e ha possibilità di giocare domani. L'importante è che questo non lo influenzi e che se giocherà, farà del suo meglio. Deve capire che la stagione non è finita e ci sono molte gare importanti da giocare, mi aspetto professionalità e responsabilità dai giocatori fino all'ultimo giorno".

Nessun commento invece riguardo Pjanic:

"Ho già parlato delle ipotesi parecchie volte e non ho intenzione di commentare nulla. Sono in contatto con la dirigenza ma non chiedo troppe spiegazioni. Devo concentrarmi sulle partite, come quella di domani, che è molto importante".

Giorni comunque decisivi, a breve il passaggio di Arthur alla Juventus, e l'eventuale approdo di Pjanic in Catalogna, potrebbero diventare ufficiali.